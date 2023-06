NewTuscia – VITERBO – La Stella Carni Viterbo Baseball Under 15, impegnata sul campo del Latina, torna a casa con l’ennesima vittoria con il punteggio di 15 a 5

Il manager metteva in campo una formazione quasi inedita, provando nuovi ruoli e soprattutto faceva fare esperienza, importante per il proseguo della stagione ai ragazzi che avevano giocato di meno.

Nonostante ciò, la squadra rispondeva benissimo, e giocava una bellissima partita, infatti già nei primi due inning i viterbesi segnavano 5 punti, grazie alle valide di CECCARIGLIAe alle battute di EL AGHA e MAZZA.

CECCARIGLIA lanciava per due inning, dimostrando a tutti che ormai la crisi di inizio campionato era alle spalle, lasciando a zero gli avversari.

Dopo di lui, lo staff tecnico, mandava sul monte FORTUNATI ( esordiente quest’anno in questo ruolo) che dopo un buon inizio concedeva troppo agli avversari, che si riavvicinavano portandosi sul 4 a 6. EIGUCHI DI MARTINO, sostituiva FORTUNATI lasciando a zero gli avversari, mentre l’attacco viterbese, con un serie di valide (BERTOLLINI un doppio, singolo per EIGHUCI DI MARTINO e triplo per CECCARIGLIA) segnavano in due inning 10 punti.

Nell’ultima ripresa saliva sul monte della Stella Carni l’esordiente COLONNA, autore del primo Strike out della sua carriera, che sorretto da un splendida difesa ( out al volo in tuffo del seconda base FORTUNATI, out su rubata della terza del ricevitore RUBERTO), chiudeva concedendo zero punti questa sua prima positiva esperienza sul monte.

Con questa vittoria la Stella Carni consolida il primo posto in classifica, sabato prossimo saranno impegnati sul diamante della capitale contro i Roma Brewers.

Il commento del manager “ i ragazzi hanno giocato un ottima partita, con lo staff tecnico abbiamo messo in campo una formazione inedita, provando diversi ragazzi in ruoli dove non avevano ancora giocato e dando spazio a quelli che per vari motivi avevano giocato meno inning. Ma tutti hanno risposto alla grande, nonostante l’emozione di giocare da titolari. Ottima la prova di GUERRA, di EL AGHA e di MAZZA in battuta, quest’ultimo autore di tre lunghe linee sull’esterno sinistro. La partita, voglio lodare il Latina, che è scesa in campo praticamente con una squadra Under 14, ci ha permesso di provare diversi ruoli, facendo ritornare sul monte FORTUNATI, e soprattutto facendo esordire sul monte di lancio COLONNA, che è andato ben oltre le nostre aspettative. Tutto questo in un ottica futura e per far permettere ai ragazzi di crescere e dimostrarsi validi in diversi ruoli. Continuiamo a giocare partita per partita,cercando di continuare nella serie positiva e concludere il campionato al primo posto”

La formazione:

RADULY 4 (RUBERTO 2)

TONTINI 6 (FORTUNATI 1-4)

BERTOLLINI 2-5

CECCARIGLIA 1-6

EICHUCI DI MARTINO 5-1

MAZZA 3

CANNATA 7 (CUSI 7

GUERRA 8

EL AGHA 9 (COLONNA 1)