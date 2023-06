La lingua dialettale vive nel quotidiano e nelle tradizioni tramandate tra le generazioni

Stefano Stefanini

NewTuscia – VALLERANO – La presentazione del Vocabolario di Vallerano a cura di Luigi Cimarra e di Francesco Petroselli è programmata per domani mercoledì 21 giugno alle ore 18.30 presso la ex scuola elementare di Vallerano, in Via del Colle.

Il lavoro propedeutico alla pubblicazione del Vocabolario è iniziato nel 2017 ed e’stato completato aprile 2023 attraverso un’approfondita e capillare ricerca sul campo.

Ricordiamo che il Vocabolario di Vallerano precede la pubblicazione nel 2010 del Vocabolario del dialetto di Civita Castellana. Del 2014 e’ il Vocabolario del dialetto di Canepina.

Il prof. Luigi Cimarra è, inoltre, coautore del Vocabolario del dialetto di Blera e del Vocabolario del dialetto di Viterbo.

Cimarra, uno dei massimi esperti di dialettologia della Tuscia, ha elaborato decine di glossari nella provincia di Viterbo e nella provincia di Roma per autori e poeti dialettali, compreso quello del dialetto ortano, attraverso l’approfondimento e la supervisione dei lavori di Vincenzo Cherubini.

Il prof. Cimarra ha curato, tra l’altro, diversi studi epigrafici, sul folklore, sui proverbi e sul folklore infantile.

Sono numerosissimi gli articoli pubblicati su riviste letterarie come “Biblioteca e società”.

Ecco alcuni cenni biografici degli autori del Vocabolario di Vallerano, che verrà presentato domani mercoledì 21 giugno presso la ex Scuola Scuola Elementare di Via del Colle.

Luigi Cimarra (Civita Castellana 1945), laureato in Lettere presso “La Sapienza” di Roma con una tesi sulle tradizioni popolari. Dirigente Scolastico della Suola Media Statale “Dante Alighieri” di Civita Castellana, si occupa di folclore, epigrafia medievale, storia locale, dialettologia, terminologia ceramica. Ha coordinato negli anni ‘80 del Novecento il Gruppo di ricerca folclorica del CCBBCC della provincia di Viterbo. Molto intensa la collaborazione con la terza Università di Roma.

Francesco Petroselli è stato libero docente all’Università di Göteborg (Svezia) dove ha insegnato italiano dal 1966. E’ stato corrispondente della rivista italiana di dialettologia (RID), per la quale ha redatto un quadro della ricerca in Svezia (RID XII). Dagli anni sessanta del Novecento ha condotto rilevamenti nell’area mediana concernenti la terminologia agricola, piscatoria e artigianale, l’etnolinguistica e il folclore. Si e’ occupato di morfologia dialettale, onomastica, comunicazione in piccole comunità, antropologia storica (studio di diari di viaggiatori svedesi in Italia nel XVIII secolo).