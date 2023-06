NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – (Riccardo Frezza) – A causa di una profonda buca, formatasi sul tratto stradale Sp 45 Castel Giorgio – Castel Viscardo Piano, al km 10+300 a causa di un cedimento di una porzione della pavimentazione stradale, avvenuta per cause ancora in fase di accertamento, la Provincia ha già avviato i lavori per il ripristino del tratto stradale.

Per facilitare i lavori, la Provincia ha emesso un ordinanza, per vietare il transito ai mezzi con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Il provvedimento resterà in vigore fino al termine dei lavori.

(di Riccardo Frezza 20.06.2023)