NewTuscia – ROMA – La cerimonia, alla presenza del capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, si è svolta a Roma, presso la Scuola delle Trasmissioni e Informatica posta all’interno della Città Militare della Cecchignola.

Durante la cerimonia la Bandiera dell’Arma delle Trasmissioni è stata insignita della Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito poiché, si legge tra l’altro nella motivazione, “ha assicurato il proprio qualificato ed esemplare contributo garantendo sovente in condizioni di estrema difficoltà, l’indispensabile e fondamentale supporto alle unità schierate in occasione di gravissime calamità, nonché ai contingenti militari impiegati in rischiosi scenari di crisi.”

La delegazione dell’ANGET di Viterbo era composta dal Presidente Nando Busti, dal porta bandiera Angelo Gabriele Deci e da Silvano Olmi.

Quest’ultimo ha avuto l’onore di essere tra quelli che, durante la cerimonia, hanno consegnato ai rappresentanti delle Compagnie Trasmissioni i guidoni con le insegne triangolari e la numerazione storica recuperata dopo un’attenta ricerca negli archivi militari.

ANGET, sezione di Viterbo