NewTuscia – VITERBO – Il 24 giugno e il 1 luglio ultimi due appuntamenti alla scoperta dell’Alto Lazio con i trekking organizzati dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo e dall’Azienda Speciale Centro Italia nell’ambito del progetto Turismo e Cultura.

Il percorso in programma sabato 24 giugno porterà i visitatori alla scoperta del tratto del Cammino dei Briganti che da Nesce, nel territorio del comune di Pescorocchiano, arriva a Cartore passando per Spedino, entrambe frazioni di Borgorose. Lungo l’itinerario si potranno ammirare i boschi del Cicolano e le superbe vette del Parco Velino Sirente. La frazione di Spedino era anticamente un castello che controllava sia i piani palentini (dove si svolse la battaglia di Tagliacozzo) che la zona di Corvaro. Il borgo di Cartore, punto di partenza per le escursioni dirette al Lago della Duchessa, era la base della famosa banda capitanata dal brigante Viola (immortalato nel racconto “Fontamara” di Ignazio Silone) che imperversò nella zona per molti anni. La partenza è prevista alle ore 9,30 da Spedino per un percorso di circa 9/10 chilometri ed un dislivello di 300 metri circa con difficoltà T (turistico) ed un tempo di percorrenza previsto di 5 ore.

L’ultimo trekking in programma si svolgerà il 1 luglio e porterà i visitatori sugli Altopiani di Rascino e del Cornino, in provincia di Rieti, sempre nella selvaggia area del Cicolano.

Questi due altipiani rappresentano un panorama quasi unico nell’Appennino. Ricchissimi di acque e di pascoli, erano un punto di incontro tra Sabini ed Equi, che si dedicavano alla pastorizia e alla silvicoltura. Ancora oggi conservano il loro fascino naturale che li rende unici nelle stagioni primaverile e autunnale. L’appuntamento è in questo caso alle ore 9,30 a Sant’Agapito (via Podgora). Il percorso sarà di 9/10 chilometri con un dislivello di circa 300 metri (difficoltà T/E) ed un tempo di percorrenza di 5 ore circa.

La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso, – con priorità riservata ai residenti fuori provincia di Rieti ed ai nuovi partecipanti – previa prenotazione obbligatoria all’indirizzo email promozione@aziendacentroitalia.it. Le domande saranno accolte in ordine cronologico.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell’Azienda speciale Centro Italia al link https://www.aziendacentroitalia.it/