Aveva intrapreso un intensa attività di spaccio nella zona di Porta S.Angelo

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – (Riccardo Frezza) – Ancora un arresto per spaccio, questa volta ad essere sorpreso dalle Forze dell’ordine è stato un 25enne albanese, che aveva da tempo intrapreso un intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Porta S. Angelo.

Il fatto è accaduto venerdì pomeriggio, quando i militari della Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia di Terni, dopo una serie di servizi finalizzati all’individuazione del soggetto, entravano in azione con l’utilizzo di due pattuglie.

L’uomo è stato notato muoversi con dimestichezza tra i giovani del luogo, ignaro della presenza degli investigatori in tutta la zona segnalata, dove il giovane operava nella sua attività illecita.

Dopo aver assistito allo scambio “droga-denaro” con un giovane acquirente ternano, i Carabinieri sono intervenuti per porre fine al fruttuoso traffico avviato dal giovane extracomunitario.

Mentre una pattuglia si occupava del fermo dell’acquirente un’altra aliquota di militari procedeva al fermo dello spacciatore per un controllo di polizia più approfondito nel corso del quale, veniva sorpreso in possesso di 16 dosi di sostanza del tipo cocaina celate all’interno di una sigaretta elettronica del tipo usa e getta. Le operazioni estese anche al domicilio del medesimo consentivano il recupero di ulteriori 72 dosi di cocaina già confezionate in involucri in cellophane pronti per lo spaccio, un grammo di hashish, un bilancino di precisione e la somma di € 1545,00 in banconote di vario taglio. Alla luce di quanto sopra gli operanti, di concerto con il Magistrato di Turno presso la Procura di Terni, hanno tratto in arresto lo spacciatore, che, in attesa del rito “Direttissimo” previsto in mattinata presso il Tribunale di Terni, è stato temporaneamente trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri. L’operazione nel complesso consentiva il sequestro di 89 dosi di cocaina del peso totale di grammi 47,868, un grammo di hashish, un bilancino di precisione e la somma di € 1.545,00 in contanti, tutto sottoposto a sequestro. A carico dell’acquirente, invece, si procedeva con segnalazione amministrativa al locale Ufficio Territoriale del Governo.

L’arresto conferma l’impegno del Comando Provinciale Carabinieri e della Procura ternani nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto a giovanissimi.

(di Riccardo Frezza 19.06.2023)