NewTuscia – ROMA – Per far fronte alle difficoltà causate dal Covid-19 e dal caro energia, il Ministero dello Sport ha stanziato 58 milioni di euro a fondo perduto in favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e 67 milioni di euro per i gestori di impianti natatori.

Da oggi, infatti, le ASD e le SSD, potranno farne richiesta sul sito del Dipartimento per lo Sport, fino al 19 luglio.

Lo sport è un fattore fondamentale per la promozione del benessere e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e offre, specialmente alle giovani generazioni, un momento di educazione e socialità, oltre che di inclusione e coesione.

Per questo motivo, il Governo Meloni intende utilizzare tutte le risorse disponibili per promuovere progetti che facciano crescere il valore dello Sport, specialmente nelle realtà locali, consapevole del bene comune per l’intera collettività.

Mauro Rotelli

Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera dei Deputati