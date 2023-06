I Quattro concerti saranno in programma a San Feliciano di Magione, Spello, Foligno e Castiglion del Lago

NEWTUSCIA/UMBRIA – MAGIONE – (Riccardo Frezza) – L’Alleluya Band arriva in Umbria, con quattro appuntamenti da non perder, il primo di quali a San Feliciano (Magione), dove la band, ospite della Pro Loco San Feliciano, il 23 giugno prossimo alle ore 19:30 si esibirà nella Sala Circolo Canottieri.

Il gruppo musicale, nato grazie all’opera di Padre Mario Pacifici con il sostegno di Orizzonte Malawi Onlus, farà poi tappa a Spello, il prossimo sabato 24 giugno, alle ore 10:30, dove la delegazione, sarà accolta nella prestigiosa Sala dell’Editto del Palazzo Comunale, dove riceverà i saluti dell’Amministrazione cittadina.

A seguire la compagine malawiana sarà ospitata, per un momento di condivisone, presso la Casa San Girolamo. L’evento si fregia del patrocinio del Comune di Spello, grazie all’interessamento dell’Assessorato alla Cultura che ha, da subito, sostenuto e promosso il progetto:

“Ho accolto immediatamente con estremo entusiasmo la proposta di Ilenia Mischianti, promotrice dell’iniziativa, di accogliere l’Alleluya Band nella nostra cittadina – afferma l’Assessora Irene Falcinelli – la possibilità di conoscere ed apprezzare la cultura del Malawi attraverso la musica è una grande opportunità di crescita e condivisione per tutti noi, e il mio assessorato non poteva non offrire tutto il suo sostegno per un evento di così alto valore sociale e spirituale”. “Lo scambio culturale continuo tra Malawi e Italia – prosegue l’assessora Falcinelli – grazie ai tanti volontari che si prodigano in quell’angolo di Africa, è un tesoro che va condiviso con tutti, un costante flusso di amore che tutti dobbiamo alimentare con l’attenzione e con l’ascolto”.

L’Alleluya Band è stata fondata da Padre Mario Pacifici nel 1978 ed ora è diventata punto di riferimento musicale per tutto il Malawi. Nella sua carriera ha partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù di Roma nel 2000, di Colonia nel 2005, di Sidney nel 2008, di Madrid nel 2011, di Rio de Janeiro nel 2013, di Cracovia nel 2016 e quest’anno sarà anche alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona.

Sempre la sera del 24 giugno prossimo la Band si esibirà a Foligno, negli spazi della Chiesa di San Paolo Apostolo (meglio conosciuta come “Cubo”) in via del Roccolo 30, dove, a partire dalle 19:45 è in programma un momento di condivisione conviviale al quale, alle ore 21:00, seguirà il concerto della band presso l’impianto sportivo.

Domenica 25 giugno, sempre presso la chiesa di San Paolo Apostolo, alle ore 11,15 è in programma la Santa Messa presieduta da Padre Mario Pacifici e animata dall’Alleluya Band che proseguirà poi il suo tour a Castiglione del Lago dove, sempre domenica 25 giugno, è in programma per le ore 18:00 la concelebrazione della S. Messa nella chiesa di S. Maria Maddalena, alla quale seguirà il concerto nell’anfiteatro della Rocca Medievale per poi chiudere con un momento conviviale.

Le offerte raccolte nelle serate andranno in beneficenza per i progetti missionari diocesani in Malawi, con una particolare attenzione verso quelli riguardanti le scuole per l’infanzia.

(di Riccardo Frezza 19.06.2023)