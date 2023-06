NewTuscia – VITERBO – È stata inaugurata oggi a Viterbo, in via Vittorio Bachelet 18, la nuova agenzia della Banca di Credito Cooperativo di Roma, che si aggiunge a quella già esistente, sita in via Monte Zebio.

L’agenzia è dotata di ambienti moderni e confortevoli che garantiscono una migliore accoglienza e servizi ancora più efficienti: all’interno vi è una Cassa Self Assistita che permette di eseguire le principali operazioni di sportello in piena autonomia ottimizzando i tempi d’attesa in filiale, e all’esterno un ATM, accessibile 24 ore su 24, che consente di effettuare il prelevamento del denaro e le ricariche telefoniche.

Alla cerimonia di inaugurazione, oltre a diversi soci, hanno preso parte anche la Sindaca di Viterbo Chiara Frontini, il Presidente di Unindustria Viterbo Sergio Saggini, il Presidente della Camera di Commercio di Viterbo Domenico Merlani e il Direttore Confartigianato Viterbo Andrea De Simone.

“L’inaugurazione della nuova filiale di Viterbo – ha detto il Presidente della BCC di Roma, Maurizio Longhi – rientra nell’attenta politica di aperture mirate, intelligenti ed efficaci, portata avanti dalla BCC di Roma, in controtendenza rispetto al fenomeno della desertificazione bancaria. Il nostro rapporto con i territori rimane saldo, in particolare qui a Viterbo, grazie a una collaborazione intensa con gli enti locali, con la nostra compagine sociale e con tutti i nostri clienti”.

La BCC di Roma, la più grande banca di credito cooperativo in Italia, è presente nella provincia di Viterbo con 12 agenzie.

Al 31 marzo 2023, in provincia di Viterbo la Banca ha realizzato finanziamenti alla clientela per 377 milioni di euro (+4,8% rispetto a marzo 2022). La raccolta allargata ha invece toccato quota 379 milioni di euro (+11,9%), a conferma di una presenza articolata e concreta al fianco di piccole e medie imprese e famiglie.

Se allarghiamo lo sguardo a tutto l’Alto Lazio, comprendendo dunque anche la provincia di Rieti, al 31 marzo 2023 la Banca ha realizzato finanziamenti alla clientela per 544 milioni di euro (+6,5% rispetto a marzo 2022), mentre la raccolta allargata ha toccato quota 572 milioni di euro (+9,1%).

La Banca di Credito Cooperativo di Roma è la prima banca di Credito Cooperativo in Italia. Fondata nel 1954 con il nome di Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Romano, opera nel Lazio, nell’Abruzzo interno, in Veneto e in Molise con 184 agenzie e oltre 150 servizi di tesoreria. I soci sono oltre 44mila.

BCC Roma fa parte del Gruppo BCC Iccrea, il più grande gruppo bancario cooperativo italiano e il quarto gruppo bancario per totale attivo del Paese.

Nella classifica 2022 di Mediobanca, BCC di Roma è entrata per la prima volta nella top 20 delle banche italiane, confermandosi nuovamente al primo posto tra le banche di Credito Cooperativo per totale attivo, impieghi, raccolta, patrimonio netto, utile netto, numero sportelli.

Al 31 dicembre 2022 BCC Roma conta su una raccolta allargata di 14,3 milia rdi (+2,0% rispetto all’anno precedente) e impieghi alla clientela per 10 miliardi (+5,2%). La Banca vanta anche 859 milioni di Fondi propri e un Cet1 pari al 18,13%, largamente superiore ai requisiti prudenziali richiesti. Negli ultimi dieci anni i volumi intermediati hanno mostrato una dinamica di crescita continua: la raccolta totale e gli impieghi sono aumentati rispettivamente del 75% e dell’85%.

La Banca nella sua attività si ispira ai principi fondanti della cooperazione, quali la mutualità e la solidarietà, che si concretizzano nell’orientamento al cliente e nel radicamento sul territorio di riferimento, contribuendo a promuovere il benessere delle comunità dove opera e il loro sviluppo economico e culturale attraverso un’attiva azione di responsabilità sociale.