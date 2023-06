NewTuscia – GROTTAFERRATA – Un successo di partecipazione la giornata inaugurale del Torneo dei Rioni 2023. Prima il corteo al quale hanno preso parte il Sindaco, l’Amministrazione comunale, le forze dell’ordine e le otto squadre partecipanti accompagnate dallo spettacolo degli Sbandieratori di Cori, poi l’arrivo al Campo sportivo comunale, il saluto del Sindaco e il primo calcio d’inizio. Una città in festa e una grande emozione per il ritorno di questa tradizionale manifestazione sportiva.

“Un’immensa soddisfazione poter dare il via a questa importante manifestazione che mancava da ben 8 anni sul nostro territorio – dichiara il cittadino delegato allo Sport Andrea Bisegni –. In bocca al lupo a tutte le squadre in gara. Che il torneo possa essere occasione di divertimento, condivisione e riscoperta delle nostre tradizioni. Un ringraziamento al comitato spontaneo di volontari che ha reso possibile l’organizzazione di questo evento”.

“Storicamente dedicato alla memoria dei giovani atleti grottaferratesi prematuramente scomparsi, il torneo sarà occasione per valorizzare i quartieri attraverso lo sport e la partecipazione della cittadinanza – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo -. Ringrazio il cittadino delegato allo Sport Andrea Bisegni, le forze dell’ordine, la Polizia Locale, il comitato spontaneo di cittadini volontari per l’organizzazione, i ristoratori per aver fornito gratuitamente la cena alla cittadinanza e tutti i cittadini presenti questo pomeriggio”.

Pratone, Capanne, Colonnetta, Squarciarelli, Badia, Fontanaccio, Borghetto e Valle Violata. Che vinca il migliore!

Il Torneo dei Rioni proseguirà fino all’8 luglio 2023, giorno della finale.