NewTuscia – ROMA – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Civita Castellana, in Via Enrico Toti, è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede una serie di interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi.

Per garantire la continuità dei servizi, l’Azienda ha predisposto un ufficio postale temporaneo in una struttura posizionata in prossimità della sede di Via Toti. Disponibile per l’intero periodo dei lavori, l’ufficio sarà aperto al pubblico da venerdì 23 giugno secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05, il sabato fino alle ore 12:35. Tre gli sportelli abilitati a tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Nella sede temporanea sarà disponibile anche una sala consulenza.

L’ATM Postamat presso il quale, oltre ai prelievi automatici di denaro, è possibile effettuare numerose operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay.

Per consentire il trasferimento delle apparecchiature nella sede provvisoria, l’ufficio di Via Enrico Toti da oggi lunedì 19 a giovedì 22 giugno l’ufficio non sarà operativo.

In queste quattro giornate per tutte le esigenze e per le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta, i cittadini potranno rivolgersi presso la sede di Civita Castellana 1, Piazza San Clemente 15, che osserva orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35.

Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Civita Castellana avranno una durata stimata in 70 giorni. Tra le opere principali per il miglioramento del confort, prevista anche l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione ad alta tecnologia che ottimizzerà il microclima interno sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale e consentirà una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica. L’intervento, infatti, è in linea con le politiche aziendali finalizzate alla sostenibilità e all’attuazione di azioni finalizzate alla tutela ambientale e al risparmio energetico.

Poste Italiane