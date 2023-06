NewTuscia – GROSSETO – Giovedì 15 giugno, a margine della celebrazione dell’annuale ricorrenza della liberazione dall’occupazione nazifascista della città di Grosseto con centinaia di persone ad onorare i caduti a Porta Vecchia, è finalmente giunto il momento dell’inaugurazione ufficiale del Presidio Istituzionale Antifascista, riaperto nuovamente al servizio delle cittadine e dei cittadini presso Palazzo Aldobrandeschi, sede della Provincia di Grosseto.

Alla presenza del Segretario Nazionale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Massimo Bisca, e del Coordinatore Regionale, Bruno Possenti, la cerimonia del taglio del nastro è stata condivisa con diversi rappresentanti delle sezioni territoriali dell’ANPI attive in Maremma, tra cui Flavio Agresti, Daniela Castiglione, Romeo Carusi e Claudio Bellucci, insieme a Luciano G. Calì, Presidente del Comitato Provinciale “Norma Parenti”, al Presidente della Provincia Francesco Limatola ed al consigliere provinciale Valentino Bisconti.

Davvero molti i presenti nel momento dell’iniziativa nella limitrofa Sala Pegaso, a diretta testimonianza di come i valori dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, ovvero condivisione, confronto, volontà di difendere e diffondere i principi della Carta Costituzionale, siano anche patrimonio comune della comunità maremmana, come reso peraltro evidente dalle crescenti iscrizioni e mobilitazioni agli eventi pubblici in continuità con l’esperienza resistenziale e con la lotta di liberazione contro gli oppressori di ogni tempo.Il Presidio Istituzionale Antifascista, con la sua ubicazione all’interno di quella che è considerata la “Casa dei Comuni”, ossia la sede della Provincia di Grosseto, rappresenterà inoltre un forte elemento di esortazione indirizzato a tutte le amministrazioni locali affinché concedano ai “volontari della memoria attiva”, come vengono spesso definiti gli antifascisti iscritti al noto Ente Morale, maggiori e nuovi spazi di partecipazione.

Un investimento civico oltreché intergenerazionale per popolare le istituzioni maremmane di luoghi aperti al confronto democratico sui temi della Costituzione, come i diritti sociali e civili, l’uguaglianza, il lavoro, la pace.

Anche perché laddove è presente l’ANPI, e si tratta di un dato riscontrato e verificabile ormai in tante realtà italiane, è possibile ritrovare l’impegno quotidiano delle partigiane e dei partigiani per la libertà e la giustizia sociale, auspicati proprio settantacinque anni fa dalle Madri e dai Padri Costituenti della Repubblica Italiana.

Comitato Provinciale ANPI “NORMA PARENTI”