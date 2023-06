NewTuscia – MONTEFIASCONE – La scomparsa di Paolino, tutti lo abbiamo sempre conosciuto e chiamato così, è un dolore enorme per la comunità di Montefiascone a cui ha dato tanto, a cui ha regalato sorrisi, amore per il territorio, a cui ha donato attenzione, perché da tanti comuni venivano a Montefiascone anche per Paolino.

Ha sempre accolto tutti con la gentilezza, con l’amore per il suo lavoro , facendo sentire tutti famigliari, più che ospiti del ristorante.

Se ne va un personaggio che ha dato lustro al paese e che se ne è andato lavorando, perché anche in questa domenica, Paolo stava lavorando affinché le persone potessero passare una giornata serena in quella che era la sua casa.

La Comunità di Montefiascone è sconvolta, incredula, addolorata, perché Paolo è stato davvero un pezzo di storia importante di Montefiascone.

Grazie Paolo per tutto quello che ci hai donato, grazie di cuore perché tutti noi sapevamo che la tua porta era sempre aperta per regalare un sorriso.

L’Amministrazione Comunale tutta ora si stringe attorno alla famiglia ed al loro dolore.

Un abbraccio e un un augurio di pronta guarigione a Massimo, il lavoratore rimasto ferito.