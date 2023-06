NewTuscia – FIRENZE – “Chi strumentalizza fuori contesto le parole di Grillo prova, inutilmente, a delegittimare la bella e pacifica piazza di ieri a Roma.” Ad affermarlo è Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Toscana.

“Fa impressione vedere che da una manifestazione bella e pacifica di migliaia di cittadini che reclamano il loro diritto a una vita non più precaria, come invece il Jobs Act e le politiche neoliberiste della destra e dei governi dem li ha condannato a vivere, alcuni personaggi politici siano stati in grado di estrapolare e manipolare solo una frase . C’è molta povertà retorica e una grande ipocrisia dietro tutto questo, che non sfugge ai tanti ex elettori che hanno già risposto nelle urne a tutto questo. Il 2025 in Toscana è vicino, ma la deriva renziana non abbandona la maggioranza regionale e anzi la trascina sempre più in basso.” Conclude Galletti.