NewTuscia – VASANELLO – Il 21 giugno alle 16.30 presso la Biblioteca comunale di Vasanello un meeting promosso da UNISCO APS sul tema: “Lo Straniero e l’accoglienza tra storia e Scritture”. Uno spazio di condivisione e di incontro di ampio respiro religioso pur tra le difficoltà di un graduale cammino di integrazione, sia per fare memoria di ciò che ci unisce sia per commemorare le migliaia di vittime del mare, innocenti in cerca di fortuna.