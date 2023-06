NewTuscia – MONTEFIASCONE – Questa mattina intorno alle 11.30 il personale del Comando di Viterbo è intervenuto in seguito allo smottamento che ha interessato il noto ristorante Da Paolo al Miralago in via Bandita, a ridosso del centro storico di Montefiascone.

A causa del cedimento di una parte del terreno che sovrasta il locale, dove erano in corso alcuni lavori di scavo, ha ceduto il solaio di uno degli ambienti, dove in quel momento si trovavano il gestore del ristorante e il cuoco, entrambi rimasti travolti da terra e detriti. Appena giunti sul posto gli operatori VF, coadiuvati dai carabinieri della locale stazione e da alcuni volontari e guidati dalle grida di aiuto che provenivano dalla struttura, hanno avviato una complessa operazione di soccorso sia all’interno che all’esterno del ristorante, che ha consentito in poco tempo di aprire un varco tra i detriti e di penetrare nel locale interessato dal crollo per recuperare le due persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

Il cuoco, un quarantaquattrenne residente a Montefiascone, prontamente affidato alle cure dei sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale Belcolle, cosciente ma in stato di shock e con diversi traumi. Non c’è stato invece nulla da fare per il gestore del ristorante, già deceduto al momento del recupero. Al momento del cedimento il locale era chiuso al pubblico e nessun altro è rimasto coinvolto nel sinistro.

Ad intervenire sono state la squadra della sede centrale di Viterbo e quella del distaccamento di Gradoli. Sul posto era presente anche l’autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro dell’area. Per tutta la durata delle operazioni di soccorso la zona interessata dal crollo è rimasta interdetta al traffico.