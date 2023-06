NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Nuova accelerazione Comune di Acquapendente “progetto ceramica”, Dopo essere stato nominato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy “Città di Antica ed affermata tradizione ceramica” ed in attesa di costituire apposito partenariato con la Cna Viterbo-Civitavecchia per la realizzazione di un progetto regionale, aprirà i battenti sabato 24 Giugno alle ore 17.00 presso il Palazzo Vescovile la mostra “Il 600 un’esplosione di colori”.

Questo il comunicato stampa curato da Archeoclub Acquapendente e Comune di presentazione evento: “ La mostra sarà integrata all’esposizione museale e sarà composta dallo straordinario numero di 80 pezzi di oggetti restaurati. Il periodo cronologico sarà dal XIV al XVII e composto ad una varietà di colori e temi decorativi davvero straordinaria un esplosione di colori. Gli oggetti selezionati per questo excursus coloristico provengono da scavi archeologici effettuati nella città di Acquapendente, ma la stessa chiave di lettura può essere estesa a tutta la produzione italiana. Avremo esposte ceramiche da mensa presenti nella tavola apparecchiata dei secoli del medioevo e del rinascimento fino al tardo seicento. Ci saranno anche oggetti appartenenti alla classe delle ceramiche da fuoco, destinate alla cottura dei cibi sul focolare. Entreremo anche nella bottega del vascellaro e ci accomoderemo in un angolo dove c’è uno sgabello ed un tavolo destinato al pittore di vascelleria con sopra dei piccoli contenitori e i pennelli. Sul tavolo i tre colori usati nel secolo XIV il bianco, il verde ed il bruno finemente polverizzati che dati a pennello sul biscotto ricoprono l’oggetto di uno smalto colorato. Avremo quindi esposte anche ceramiche da pompa e oggetti decorativi”.