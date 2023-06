NewTuscia – MONTEFIASCONE – Si stacca parte di terrapieno sopra il ristorante “Paolino al Miralago” a Montefiascone, in via della Bandita, gestito da Paolo Morincasa, che purtroppo decede sotto le macerie. La parte venuta giù era quella in cui erano in corso dei lavori.

lI cuoco, tratto in salvo dai soccorritori, è in gravi condizioni avendo avuto problemi in primis ad una gamba.

La scena che si sono trovati davanti i soccorritori questa mattina, dopo il distaccamento di un costone di terra e roccia sopra il ristorante “Paolino al Miralago”, è stata tremenda perché è stato rinvenuto il corpo senza vita del titolare Paolo Mori casa, molto conosciuto a Montefiascone.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i Carabinieri, uomini della Protezione civile, la Polizia locale e uomini della Guardia di Finanza. Purtroppo per Morincasa non c’è stato nulla da fare.

Sgomenta tutta la comunità di Montefiascone.

“Il ristorante Paolino al miralago è per il comune un’istituzione – ci dice una lettrice di Montefiascone – così come lo era il proprietario. Paolo, un uomo dal cuore d’oro che ha sempre dedicato la vita al suo lavoro, al suo locale, alla sua clientela. Era solito fermarsi con i clienti a fine pasto a chiacchierare, trasformando tutto in una situazione familiare. Paolo è stato un familiare, per tutti. Le pagine Facebook del comune di Montefiascone e delle persone che hanno vissuto o vivono in questa zona sono piene di messaggi di cordoglio e sono tutti addolorati per questa pesantissima scomparsa”.