NewTuscia – VALLERANO – Giochi per bambini, musica dal vivo, serate animate, area parcheggio camper, mercatino dell’artigianato, visite guidate, cibo tradizionale e divertimento all’insegna della porchetta valleranese

Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio, torna l’appuntamento con l’edizione 2023 della Sagra della “Frittura di Vallerano“, organizzata dall’Associazione Religiosa San Vittore Martire, Comitato Festeggiamenti 2022/2023, che si svolgerà presso il giardino comunale del centro dei Cimini.

La frittura, specialità tipica locale conosciuta, insieme alla porchetta, in tutta la Tuscia Viterbese è un must irrinunciabile per gli amanti della buona cucina.

Melanzane, patate, zucchine, il mitico baccalà, i fiori di zucca, le pizze, le ciambelle, i bomboloni. Tutto impastellato e fritto secondo la tradizione e qualche segreto tramandato dalle donne di Vallerano per soddisfare ogni tipo di palato, persino quelli più sopraffini.

Ma alla Sagra della Frittura di Vallerano sarà possibile degustare anche piatti tipici come le “fricciolose”. Il tutto accompagnato dall’ottimo vino delle migliori cantine della zona

Inoltre, per chi vuole passare un intero fine settimana con la Deputazione di San Vittore, in uno dei borghi più suggestivi della Tuscia, è stata individuata anche un’area parcheggio camper, e organizzati un mercatino dell’artigianato e delle visite guidate nel centro storico di Vallerano.

E, ancora, giochi e divertimento per i più piccoli, musica dal vivo per i più grandi. Come tradizione, infatti, alla sagra della frittura di Vallerano, si mangia bene, con la migliore espressione della cucina tipica locale, ma si ascolta anche tanta buona musica e ci si diverte un sacco. Il programma dell’edizione 2023 prevede venerdì 30 giugno, l’attesa esibizione degli Studio illegale. Sabato 1 luglio altra serata da trascorrere in compagnia con Trio d’autore.

Si inizia venerdì pomeriggio con la vendita di panini e pizze fritte, e si prosegue alle 20 con l’apertura degli stand gastronomici, per passare una serata in compagnia e all’insegna del buon cibo. A partire dalla regina della sagra, la famosa porchetta di Vallerano.

Stand aperti anche a pranzo la domenica, dalle ore 12,30. Tutte le info sull’evento e sulle modalità di prenotazione alla pagina facebook https://bit.ly/sagra-frittura-vallerano