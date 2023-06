NewTuscia – TARQUINIA – L’Amministrazione Comunale e la ASL di Viterbo comunicano che quest’anno il servizio stagionale di Guardia Medica Turistica a Tarquinia Lido è stata già attivata dal 15 giugno scorso e rimarrà operativa fino al 15 settembre 2023. “È una grande soddisfazione essere riusciti ad avviare prontamente il servizio estivo di Guardia Medica Turistica in un periodo di grave carenza di medici, e, come promesso nell’incontro con il Commissario Asl di Viterbo Egisto Bianconi tenutosi nelle scorse settimane, la guardia turistica rappresenterà un primo filtro per l’utenza, limitando la pressione sul Pronto Soccorso dell’ospedale di Tarquinia” spiega il Sindaco Alessandro Giulivi. “Con sana collaborazione ed unità d’intenti con il Direttore delle Cure Primarie dott. Giuseppe Cimarello siamo riusciti ad effettuare un calendario di turni di servizio fino a 12 ore al giorno (8:00-20:00) per soddisfare il bisogno di assistenza medico-sanitaria legata all’aumento dei turisti nella nostra cittadina”. “L’Amministrazione Comunale” conferma soddisfatto l’Assessore alla Sanità Alberto Riglietti “ringrazia il Commissario ASL Bianconi per la prontezza di intervento in merito”.

L’ambulatorio stagionale di guardia medica turistica si trova a Tarquinia Lido in Viale A. Doria.