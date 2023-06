Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – La trasmissione Fatti e Commenti in onda questo fine settimana sugli schermi di Teleorte e’ dedicata al ricordo del presidente Silvio Berlusconi e la Tuscia ed al Progetto Sviluppo Etruria, con ospiti al telefono Giulio Marini, storico esponente ed amministratore viterbese di Forza Italia ed in studio Mauro Belli coordinatore del Progetto Sviluppo Etruria e Andrea Di Sorte, vice sindaco, assessore al Turismo di Bolsena e commissario provinciale di Forza Italia.

Con Giulio Marini, uno dei fondatori di Forza Italia in provincia di Viterbo, già sindaco, presidente della provincia e senatore eletto nella Tuscia abbiamo ricordato le quattro visite di Silvio Berlusconi a Viterbo. In particolare Marini ha descritto la grande partecipazione emotiva del presidente di Forza Italia nella visita al santuario ed al monastero di Santa Rosa, per il fatto che sua madre, a cui era affezionatissimo, si chiamasse Rosa. Altra storica visita fu la presenza al trasporto della Macchina di Santa Rosa.

Link dell’ intervista https://youtu.be/3Ss0BOb8_aM

Il giovane vice sindaco, assessore al Turismo di Bolsena e commissario provinciale di Forza Italia, Andrea Di Sorte ci ha parlato delle innovazioni apportate dal presidente Berlusconi nella vita politica, economica e comunicazionale, non tralasciando l’eredità e il futuro dell’azione politica di Forza Italia in ambito locale e nazionale. Un chiaro riferimento e’ andato all’attività di promozione turistica dell’area del Lago di Bolsena.

Con Mauro Belli, coordinatore del Progetto Sviluppo Etruria-Tuscia, approfondiremo lo stato dei progetti di promozione turistico culturale approntati e da allestire nelle aree omogenee della provincia, come il comprensorio del Lago di Bolsena, la Cimina e la Teverina .

Si è fatto riferimento esplicito al Tavolo dello Sviluppo, istituito a fine 2022 dal Comune di Orte e dal Progetto Sviluppo Etruria – Tuscia con le Associazioni di categoria, la Provincia di Viterbo e la Regione Lazio, sulle prospettive di “ Orte, porta per lo Sviluppo della Tuscia, tra la Teverina ed i Cimini”.

La posizione geografica, il casello autostradale dell’ A1, la stazione ferroviaria sulla linea più importante d’ Italia ,ossia la Napoli-Roma-Milano e la superstrada Viterbo, (Civitavecchia), Terni, Perugia, Cesena; i centinaia di migliaia di automobilisti, viaggiatori dei treni, i tanti turisti, che vi passano per raggiungere anche altre località della Tuscia, dell’Umbria e dell’Italia, hanno reso molto conosciuta la città di Orte.

Ora, e’ stato ribadito da parte di Mauro Belli, la scommessa è che Orte, essendo la “Porta della Tuscia”, riesca a sviluppare ancora di più turisticamente e commercialmente sia se stessa, valorizzando le proprie eccellenze (Borgo, Sotterranea ,Porto Romano di Seripola, 3 musei, 7 Palazzi Storici, 10 tra Basiliche – Santuari-Conventi-Monasteri, ecc.) che la Tuscia iniziando dai territori limitrofi della Teverina e dei Cimini, guardando anche a sinergie con l’ Umbria e non solo.

Il direttore Belli ha richiamato le idee programmatiche esplicitate per progetti incompiuti da riprendere e altri da realizzare ed azioni e attività da svolgere, come:

– tutelare il Made in Italy ed il Marchio Tuscia, per i prodotti tipici, , difendendo il territorio dal fotovoltaico sui terreni e dalle scorie radioattive;

– potenziare le azioni del contratto di fiume del Tevere e del porto Romano di Seripola;

– utilizzare il marketing territoriale per creare sviluppo con le reti di Imprese, le Dmo, i Sistemi Turistici Locali e la digitalizzazione;

– promuovere più sinergia tra enti, imprese, associazioni per accrescere la comunicazione, la cultura del turismo e del fare impresa innovativa;

– promuovere gemellaggi e scambi enogastronomici e territoriali con altre regioni, come il Trentino e dare supporto ai progetti con i vari dipartimenti, docenti e ricercatori dell’ Universita’ della Tuscia;

– potenziare la qualità dell’ accoglienza,dei prodotti tipici e dei servizi turistici per attrarre più consumatori-visitatori- turisti;

– riattivare la Ferrovia Orte-Capranica-Civitavecchia, volano di sviluppo commerciale- turistico per una migliore mobilità per il Centro Italia.

Infine Belli, nella sua attività di coordinatore, ha ribadito nell’intervista l’impegno dei prossimi mesi per sviluppare le attività del Centro Sviluppo Orte.

Tale centro si avvarrà del network dei progettisti, esperti PNRR ,ingegneri, architetti, project manager, amministrativi, specialisti, dirigenti e docenti delle Università e delle Associazioni di categoria, per lavorare insieme al Comune e agli altri Enti, Provincia, Regione e Ministeri, per lo sviluppo di Orte, della Tuscia e dell’ Umbria.

Questo progetto ambizioso comporta un lavoro assiduo. Di preparazione alla partecipazione ai tanti bandi proposti per l’ottenimento dei finanziamenti pubblico-privati .

Si tratta di un’occasione unica ed irripetibile da cogliere, facendo squadra, per innovare la nostra bella Tuscia e l’ Italia.