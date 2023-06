NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Dopo un anno di amministrazione della Giunta Socciarelli, dobbiamo registrare le macerie di un paese che è precipitato nell’oblio più totale, abbandonato sotto tutti i punti di vista.

In particolar modo dobbiamo constatare la più completa incapacità di programmare interventi, manutenzioni ordinarie e pianificazione in tutti i settori ma in particolar modo rileviamo una carenza forte nell’attenzione al decoro urbano che risulta “non pervenuto”.