NewTuscia – TUSCANIA – Sarà il quarantasettenne Victor Perez Moreno a guidare il Tuscania Volley nel prossimo campionato di serie B.

Dopo essersi occupato del settore giovanile negli ultimi cinque anni, con un sesto posto conquistato in Junior League, e, la scorsa stagione, della serie C, l’ex nazionale cubano approda in prima squadra nell’anno del ritorno, non per demeriti sportivi, nella serie cadetta.

Arrivato in Europa, e precisamente in Francia, Perez Moreno gioca poi in Svizzera, Grecia, Cipro e Emirati Arabi prima di essere ingaggiato nel 2004 dalla Terra Sarda Cagliari in A2 per poi passare alla Monini Spoleto, alla Divani&Divani Avellino e in A1 alla Aran Cucine Abruzzo Pineto.

“E’ da anni che sono a Tuscania come assistente della serie A e come responsabile del settore giovanile -commenta il nuovo coach. In questa società mi sono sentito in famiglia fin dal primo giorno. Ho accettato con grande piacere questa nuova sfida come primo allenatore della prima squadra che parteciperà al campionato di B; ovviamente manterrò sempre lo sguardo sul settore giovanile. Naturalmente, ringrazio per la fiducia che hanno voluto riporre in me il nostro presidente Angelo Pieri e il direttore sportivo Alessandro Capelli”.

“La scelta è caduta su di lui -spiega il DS– perché in questi cinque anni ha lavorato bene con le giovanili e ha dato una mano alla prima squadra dimostrandosi persona molto seria e affidabile, sicuramente una conferma guadagnata sul campo. Verrà affiancato da Francesco Barbanti che è molto esperto e sono anni che sta con noi: una coppia sicuramente ben assortita che pensiamo possa fare molto bene”.