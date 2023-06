NewTuscia – VITERBO – L’ensemble vocale Il Contrappunto di Viterbo diretto dal M° Fabrizio Bastianini sarà protagonista domenica prossima 18 giugno alla Basilica di San Pietro in Vaticano per animare la messa capitolare celebrata all’altare della Cattedra, alle spalle del celeberrimo baldacchino del Bernini.

“Una bella emozione per noi – ha commentato il Maestro Fabrizio Bastianini -. Realizziamo un progetto che il nostro Presidente Giuliano Nisi porta avanti da molto tempo: è motivo di orgoglio aver ricevuto l’invito per questa importante occasione”.

Dopo lo straripante Requiem di Mozart la domenica delle Palme, un altro prestigioso traguardo per il coro viterbese, la cui stagione si preannuncia ricca di grandi eventi: il Contrappunto sarà infatti protagonista della 2ª edizione di OperÆtruria in programma in autunno con Pagliacci di R. Leoncavallo, prima di volare a Vienna per un concerto nelle sale della Rathaus, il municipio della città austriaca.

“Per chi vuole entrare nel coro – informa Giuliano Nisi – saranno presto indette delle audizioni: aspettiamo con gioia tutti quelli che vorranno iniziare a fare musica con noi”.