NewTuscia – LATERA – Ritrovato Antonio Mari, l’85enne residente a Gradoli ma scomparso oggi a Latera, avendo una seconda abitazione qui.

Le ricerche della persona scomparsa sono cominciate intorno alle 13.30 con l’intervento diretto dei vigili del fuoco richiesto dalla Prefettura e dai Carabinieri che erano già sul posto per ricercare l’anziano scomparso a Latera.

I vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Gradoli, l’autofurgone per le ricerche di persone disperse partito da Viterbo ed il funzionario di servizio intorno alle 17.15.

Antonio Mari è stato ritrovato in buone condizioni ed affidato ai sanitari per i controlli di rito dopo circa un’ora dall’inizio delle operazioni di ricerca. L’85enne si era allontanato molto, oltre un chilometro, dal centro urbano di Latera. I vigili del fuoco hanno impiegato anche un elicottero per le ricerche ma ha operato in condizioni difficili perché si è scatenato un nubifragio sull’area. Le operazioni sono terminate intorno alle 18.30 con la fine dell’emergenza ed il ritrovamento della persona scomparsa.