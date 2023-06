Viterbo Sabato. Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +12°C e +27°C. Domenica. Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio grazie all’alta pressione che porterà cieli sereni o al più poco nuvolosi. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche in serata. Temperature comprese tra +13°C e +28°C. Lazio Sabato. Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Poche variazioni al pomeriggio, da segnalare solo isolati fenomeni sull’Appennino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Domenica. Giornata all’insegna del tempo stabile grazie all’alta pressione che porta cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nel corso delle ore serali e notturne. Nazionale AL NORD Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio locali acquazzoni in sviluppo su Alpi e Appennini, per lo più soleggiato sugli altri settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. AL CENTRO

Al mattino tempo tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio isolati fenomeni in Appennino, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti da nuvolosità bassa su Sicilia settentrionale e coste tirreniche della Calabria. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati, locali acquazzoni sui rilievi della Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.

Temperature in lieve rialzo al nord-ovest, stazionarie o in calo altrove; massime stabili o in aumento da nord a sud.



Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos