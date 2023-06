NewTuscia BOLSENA – I rappresentanti del Centro Sviluppo Bolsena e il Lago e del Centro Internazionale della Pace di Assisi alla Mille Miglia. L’occasione, il 15 giugno, per il passaggio della celebre corsa di auto storiche a Capodimonte e insignire 15 equipaggi dell’onorificenza di “Cavalieri per la pace”. Erano presenti il sindaco della cittadina Mario Fanelli; per il Centro Sviluppo Bolsena e del Lago, il direttore di Progetto Sviluppo Etruria – Tuscia della International Consulting Mauro Belli, la coordinatrice dell’Ufficio turistico comunale Patrizia Crosta; Mario Fanelli, Umbro Passone e Gianni Patassini membri dell’organizzazione di supporto alla Mille Miglia nella Tuscia.

“I comuni del lago di Bolsena sono da molti anni attraversati dalla corsa di auto storiche più famosa al mondo – sottolineano dal Centro Sviluppo di Bolsena e il Lago -. In questa edizione è stata la volta di Capodimonte e Marta, mentre in passato la manifestazione aveva toccato Montefiascone, Bolsena, Grotte di Castro, Gradoli e San Lorenzo Nuovo. Un’importante vetrina promozionale a livello italiano e internazionale. Nei prossimi mesi abbiamo in programma, in collaborazione con i comuni, altre iniziative di carattere culturale, sportivo ed enogastronomico per valorizzare il lago e il suo territorio”.