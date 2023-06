Gaetano Alaimo

NewTuscia – ROMA – Radio Roma compie oggi 48 anni. E il gruppo di NewTuscia Italia, che comprende il quotidiano online www.newtuscia.it e la trasmissione televisiva “Luce Nuova sui fatti”, da tre mesi è partner ufficiale del gruppo della prima radio privata fondata a Roma il 16/06/1975 e la terza in assoluto in Italia.



Siamo certi che la sinergia che è nata sarà fondamentale per la crescita della cultura televisiva e, in generale, dell’informazione locale anche nella Tuscia.

I numeri del gruppo gestito dall’editore Andrea Amici parlano da soli e basterà leggere il comunicato che abbiamo pubblicato oggi per conoscerli. A noi preme fare gli auguri al gruppo di Radio Roma ed un ringraziamento per la fiducia che c’è stata concessa con la certezza che, anche la provincia di Viterbo, merita una televisione leader che possa riportare l’attenzione sul territorio, sulle sue valenze culturali e turistiche e sui fatti che avvengono quotidianamente.

Tutti i venerdì andiamo in onda su “Extra”, programma condotto dal direttore Claudio Micalizio, in onda su Radio Roma Television sul Dtt 14 del Lazio e sul Dtt 222 Nazionale, parlan do proprio delle principali notizie della provincia di Viterbo pubblicare su NewTuscia.it. Siamo certi che è solo un primo passo per dare all’alto Lazio la dignità e la visibilità che merita mediante un’emittente televisiva leader che potrà farla conoscere al grande pubblico di Roma e del Lazio.

Siamo certi che questa emittente sarà del gruppo Radio Roma e noi cercheremo di farlo con loro!

Buon compleanno Radio Roma!