NewTuscia – VITERBO – “La Commissione che deve stilare la graduatoria per il bando relativo alla rimozione delle barriere architettoniche si è già riunita, ma, a fronte di carenze documentali, ha chiesto un’integrazione ad alcuni inquilini, per non doverli escludere dagli interventi. Questa attenzione nei confronti di utenti che hanno un disabile in famiglia è l’unico motivo per il quale la graduatoria non è stata ancora pubblicata, ma lo sarà nei prossimi giorni”.

Lo comunica l’Ater della Provincia di Viterbo, aggiungendo che “per il caso di Luca, a Montalto, le procedure amministrative per l’installazione del montascale sono state avviate prima della pubblicazione del bando per l’abbattimento delle barriere architettoniche e, vista la gravità e la particolarità della situazione, l’Azienda già il 15 maggio ha effettuato l’ordine ad azienda specializzata, che ha potuto garantire la fornitura ed il montaggio del montascale entro il 30 luglio. Come noto a tutti, oggi le forniture dei pezzi meccanici con componenti elettroniche, come quelle di un montascale, hanno tempi di produzione e consegna molto dilatati, sia in Italia che all’estero, e lo sa bene, ad esempio, chi si confronta con il comparto automobilistico o dell’elettronica”.