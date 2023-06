NewTuscia – VITERBO – Tragedia all’alba di questa mattina quando una donna, per cause ancora da accertare, è caduta dal terzo piano di un palazzo in via Pergolesi, a Viterbo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante e i sanitari del 118, che hanno immediatamente trasportato la donna in ospedale, a Belcolle. Le condizioni però sarebbero state gravissime e sarebbe morta all’arrivo al pronto soccorso.