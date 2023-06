NewTuscia – ROMA – Quarto rinnovo ufficiale per il Trastevere Calcio. La società comunica il prolungamento dell’accordo con il calciatore Matteo Bertoldi per la stagione di Serie D 2023/24. L’esterno offensivo, classe 1995, è tornato in amaranto lo scorso anno dopo aver già vestito la maglia del club rionale tra il 2019 e il 2021 (45 presenze e 11 gol nel primo biennio a Trastevere). Cresciuto nel settore giovanile della Tor Tre Teste, Bertoldi ha debuttato in D con la maglia della Cynthia e vanta anche 30 gare in Serie C, condite da 3 reti e 2 assist, con l’Arzachena: “Sono felicissimo di aver rinnovato, è quello che volevo ed è stato molto semplice trovare l’accordo, dal momento che qui sento la stima del mister e della società. Sono certo che il Trastevere allestirà una squadra competitiva anche nella prossima stagione, con l’obiettivo di fare ancora meglio rispetto al campionato che si è appena concluso. A livello personale, quest’anno ho chiuso a quota 5 gol complessivi e conto di migliorare questi numeri”.