NewTuscia – VITERBO – Incidente nella serata di ieri sulla Tuscanese, le cause sono in corso di accertamento. Quattro macchine si sono scontrate tra loro all’altezza di strada Trinità, in direzione Viterbo, ma fortunatamente le persone coinvolte non sembrerebbero essere state ferite gravemente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali, gli agenti della polizia locale, gli operatori sanitari del 118.