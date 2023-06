contributi per le famiglie che iscrivono i figli dai 6 ai 14 anni

NEWTUSCIA/UMBRIA – ARRONE – (Riccardo Frezza) – Il comune di Arrone ha stanziato un contributo a favore delle famiglie che iscriveranno i propri figli alle attività estive. Il contributo, riservato a quelle famiglie che non hanno la possibilità di pagare in tutto o in parte le rette previste dai centri estivi organizzati nel territorio comunale.

Le attività ludico ricreative, sportive, saranno organizzate da enti, associazioni del territorio e avranno una durata da una a quattro settimane e vi potranno partecipare figli dai 6 ai 14 anni.

Secondo il bando pubblicato dal Comune, il nucleo familiare potrà beneficiare di un voucher del valore di 50 euro a settimana per ogni figlio fino a un massimo di quattro settimane, anche non consecutive. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno alle 13,00

(di Riccardo Frezza 15.06.2023)