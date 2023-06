NewTuscia – RONA – stata adottata questa mattina dalla Commissione Agricoltura del Consiglio regionale del Lazio presieduta da Valentina Paterna, la proposta di legge avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale” firmata dai consiglieri Sabatini, Sambucci, Bertucci, Palazzi, Iannarelli, Corrotti, Rotondi, Paterna, Berni, Maura, Nicolai, Mari, Savo, Tiero, Grasselli, Cera.

La proposta di legge intende regolamentare l’attività dell’Agricoltura Sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, inquadrandola normativamente nel contesto regionale, al fine di incentivare, migliorare, riconoscere e promuovere l’operato dei professionisti del settore e delle Fattorie Sociali che lavorano con l’intento di offrire ai soggetti svantaggiati e con disabilità l’inserimento nel contesto socio-economico, culturale e lavorativo del Lazio.

“La nostra iniziativa – spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio della Regione Lazio Daniele Sabatini e primo firmatario- punta a promuovere adeguatamente un comparto del nostro territorio estremamente importante sia ai fini dello sviluppo delle aree rurali, sia nell’ambito di una efficace politica di solidarietà ed inclusione sociale. Abbiamo voluto premiare quel mondo rappresentato soprattutto dalle Fattorie Sociali ed essenziale per favorire l’inserimento dei soggetti disabili e svantaggiati, compresi minori, in attività e percorsi lavorativi destinati ad offrire loro delle opportunità inclusive e di sviluppo cognitivo”.

“La proposta di legge– aggiunge Sabatini – punta a dare un riconoscimento ufficiale alle Fattorie Sociali attraverso la creazione di un apposito registro regionale per meglio coordinare, promuovere e valorizzare tutte le attività socio- sanitarie in accordo con le aziende agricole, anche attraverso adeguati percorsi formativi. In secondo luogo la scelta dell’Agricoltura Sociale come ambito di supporto a percorsi riabilitativi e terapeutici di inserimento lavorativo e inclusione sociale deve essere strettamente legata alle specifiche peculiarità territoriali, favorendo un maggiore sviluppo dei sistemi produttivi a fini solidali, valorizzando ruolo e funzioni di operatori agricoli e sociali.”.

La proposta, adottata come testo base, ora sarà oggetto di audizione nella Commissione Agricoltura.

“Ringrazio la presidente della Commissione Valentina Paterna e il consigliere Daniele Maura per aver illustrato la proposta. Auspico – conclude Sabatini – che si possa fare un lavoro comune anche con i colleghi dell’opposizione per arrivare ad un testo di legge più possibilmente condiviso”.