NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 16 giugno alle ore 18,00 si terrà presso la sala P.Neruda di Civita Castellana una assemblea pubblica organizzata dal Circolo Enrico Minio del Partito della Rifondazione Comunista – Unione Popolare per ribadire la necessità dell’introduzione di un salario minimo di almeno 10€ orari nel nostro paese.

L’Italia è l’unica nazione dove i salari sono scesi rispetto a 30 anni fa, questo per colpa di continue scelte fatte da TUTTI I GOVERNI che si sono succeduti che hanno precarizzato il lavoro, allungato a dismisura l’età pensionabile e favorito in tutti i modi le banche e la grande industria.

Crediamo che sia arrivato il momento di cambiare ed invertire la rotta e crediamo che l’introduzione di un salario minimo possa essere il primo passo verso questa direzione.

Parteciperanno all’iniziativa Giulio De Angelis della CGIL di Roma e del Lazio e Andrea Ilari responsabile regionale lavoro di Rifondazione Comunista – Unione Popolare.

Tutti i cittadini ed i rappresentanti delle forze politiche e sindacali che sostengono questa battaglia sono invitati a partecipare.

Rifondazione Comunista – Unione Popolare

Circolo Enrico Minio Civita Castellana