La Mostra fotografica promossa dal Comitato festeggiamenti Sant’Antonio classe 1982. Tiziana Mandosi la vincitrice del concorso fotografico

Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – La mostra fotografica allestita a cura del Comitato festeggiamenti Sant’Antonio classe 1982 e’ stata aperta al pubblico da SABATO 10 GIUGNO a MARTEDÌ 13 giugno presso il locale del Dopolavoro Ferroviario.

Il Comitato, presieduto da Marco Proietti, ha rivolto un sincero ringraziamento e i complimenti a tutti i partecipanti al contest fotografico tenutosi via social.

Sono stati selezionati i migliori scatti dalla giuria presieduta da Giorgio Porri Fotografo, che restano esposti durante la mostra fotografica e Tiziana Mandosi è risultata la vincitrice del concorso.

Queste le finalità del contest fotografico : “Dopo i due anni di emergenza sanitaria e di feste in versione limitata, siamo finalmente tornati a vivere i festeggiamenti di Sant’Antonio a tutto tondo. La voglia di tornare alla normalità e di vivere una vita piena e senza restrizioni era forte, la pandemia ci ha fatto capire che nulla va dato per scontato ed è proprio per questo, per non dimenticare il passato in questo momento del ritorno, che abbiamo pensato di rendere omaggio a chi, nonostante le difficoltà, è stato ed è ancora presente e radicato nella comunità di Orte Scalo.

Nell’organizzare i vari eventi, tra sponsor e collaborazioni varie, ci siamo accorti che Orte Scalo, per quanto spesso vista come frazione dormitorio, ha una sua anima, variopinta, forse un po’ nascosta, ma forte, soprattutto se ci si sofferma ad osservala.

L’idea della nostra mostra è nata con l’intenzione di fornire una diapositiva del 2023 dove i protagonisti sono i volti dei commercianti, l’umanità espressa nel loro lavoro, nella quotidianità che le rende persone uniche.

Speriamo di essere riusciti nell’intento e di aver lasciato un piacevole ricordo ai commercianti che sono stati al “gioco” diventando protagonisti inconsapevoli nella loro quotidianità.

In modo analogo, il contest che abbiamo lanciato via social è nato con l’intento di sensibilizzare la comunità nella riscoperta della bellezze del nostro territorio, delle tradizioni, di ciò che rende speciale il luogo in cui si ha scelto di vivere.

Purtroppo la società contemporanea ci impone ritmi pressanti, siamo sempre più abituati a GUARDARE, a scrollare in cerca della prossima immagine, del prossimo post che ci viene suggerito. Non VEDIAMO.

Grazie al contest i partecipanti si sono soffermati a VEDERE. Ognuno con la sua individualità, ha ritratto ciò che ha ritenuto significativo ed intimo della sua città.

Da parte nostra possiamo solo che ringraziare i partecipanti. E’ stato splendido vedere le nostre pagine riempirsi di immagini appassionate. ”