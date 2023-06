COGLIERE OPPORTUNITÀ’ PNRR E GIUBILEO 2025 PER OCCUPAZIONE GIOVANILE E PICCOLE IMPRESE

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – La trasmissione Luce Nuova sui Fatti in onda questa sera sugli schermi di Teleorte, canale 77 del digitale terrestre, visibile su www.teleorte.it e www.newtuscia.it avrà come ospite in studio il presidente di Confimprese Viterbo, Gianfranco Piazzolla.

Con il presidente di Confimprese Viterbo Piazzolla approfondiremo la situazione economica Nazionale e provinciale in relazione alle realtà’ produttive medio e piccole, delle strutture artigianali e del settore della ricettività’ e del turismo.

A nome delle piccole e medie imprese della Tuscia, Gianfranco Piazzolla traccera‘ le problematiche e le opportunità legate a: