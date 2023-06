Tra i principali provvedimenti, l’interruzione della circolazione veicolare a piazza Fontana Grande, in via Marconi, in un tratto di via Ascenzi, e in via F.lli Rosselli (in direzione piazza Verdi)

NewTuscia – VITERBO – Il mercato europeo arriva a Viterbo, e sarà in via Marconi e a piazza dei Caduti dal 15 al 18 giugno. L’evento, presentato ieri a Palazzo dei Priori, è organizzato dall’associazione nazionale operatori su aree publiche (ANVA Confesercenti) in collaborazione con il Comune di Viterbo – assessorato allo sviluppo economico locale e turismo, la Confesercenti e ANVA provinciale, con il patrocinio della Provincia di Viterbo e della Camera di Commercio di Rieti e Viterbo. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, la polizia locale, con apposita ordinanza (n. 418 del 13-6-2023), ha disposto i seguenti provvedimenti riguardanti sosta e circolazione veicolare:

– dalle ore 12 di giovedì 15 giugno fino a cessata necessità di domenica 18 giugno, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in via Marconi, via del Repuzzolo, piazza della Repubblica, largo B. Croce, via Ascenzi (tratto da via C. Dobici fino a piazza Martiri d’Ungheria), via Faul (tratto da via El Alamein fino a via Sant’Antonio), via Valle Piatta;

– dalle ore 13 di giovedì 15 giugno fino a cessata necessità di domenica 18 giugno sarà interdetta la circolazione veicolare in via Marconi, via del Repuzzolo, piazza della Repubblica (eccetto il tratto che collega largo Marconi a via C. Dobici), via Ascenzi (nel tratto da via C. Dobici fino a piazza Martiri d’Ungheria la corsia lato Almadiani verrà interdetta con apposito new jersey);

– dalle ore 10,30 fino alle ore 20 dei giorni 15, 16, 17 e 18 sarà interdetto il transito veicolare in via F.lli Rosselli, in direzione piazza Verdi, con esclusione dei residenti;

– dalle ore 13 del giorno 15 giugno fino a cessata necessità del giorno 18 giugno sarà inoltre interdetta la circolazione veicolare a piazza Fontana Grande, con deviazione su via delle Fabbriche o su via Saffi.

Gli agenti della polizia locale e gli organi di polizia stradale avranno la facoltà di consentire il transito a particolari categorie di utenti, per comprovate esigenze, in relazione alle condizioni viarie e viabili, nell’ambito viario interessato dai provvedimenti.

Va inoltre precisato che in caso di necessità potranno essere adottate ulteriori misure di disciplina della circolazione e della sosta veicolare.

La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio.

Si ricorda inoltre che nei giorni 15-16-17 giugno 2023 il capolinea degli autobus urbani sarà presso il terminal Riello e che, a tal proposito, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 5 del 15 giugno alle ore 24 del 18 giugno sulla tangenziale Ovest, nell’area adiacente il terminal Cotral, compresa la parte sottostante il cavalcavia.

L’inaugurazione del Mercato europeo è prevista per venerdì 16 giugno alle ore 11, in piazza dei Caduti, di fronte alla Sala Almadiani.

Sarà possibile visitare gli stand già nel pomeriggio di giovedì 15 giugno, a partire dalle ore 16. Il mercato europeo osserverà il seguente orario: dalle ore 10 alle ore 24 (eccetto la giornata di giovedì).