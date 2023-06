NewTuscia – VITERBO – Paura questa mattina in via Fernando Molini, nei pressi di via Garbini; un uomo sui 35 anni, sarebbe uscito sul terrazzo di una palazzina e dopo essersi prelevato del sangue con una siringa, avrebbe iniziato a lanciarlo al di sotto.

Avrebbe gridato, “Attenzione, ho l’Aids”, alle persone che si trovavano a transitare in zona, provocando, ovviamente, lo scompiglio.

Sul posto sono accorsi gli gli agenti della scientifica e gli agenti della squadra volante, che dopo averlo calmato, lo hanno affidato al personale del 118 per il trasporto in ospedale dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.