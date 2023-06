NewTuscia – VIGNANELLO – Vignanello, un piccolo paese della provincia di Viterbo alle pendici dei Monti Cimini, sempre di più set cinematografico internazionale. Grazie al restauro e alle misure di conservazione promosse dalla famiglia, il Castello Ruspoli è oggi conosciuto in tutto il mondo, specialmente in Europa, come la sede di uno dei più esclusivi giardini del periodo Rinascimentale, amato e scelto dalle case di produzione cinematografiche, in particolar modo quelle americane. Il Giardino, voluto da Ottavia Orsini nel 1611, presenta quattro aree suggestive: il Giardino di Verdura, il Giardinetto segreto, il Barchetto e il Barco. Vignanello sta risentendo molto del cineturismo, un vero e proprio segmento dell’offerta turistica, caratterizzata da un target che si mette in viaggio alla ricerca di set utilizzati per riprese cult.

Il cineturismo è da intendere come risorsa di gran valore sulla quale puntare, essendo esso una declinazione dello storytelling e del marketing territoriale. Comunicare un territorio e un luogo si rivela una scelta vincente che deriva dalla letteratura del Grand Tour.

Il cineturismo è anche la vetrina di valorizzazione del borgo storico, dei vicoli suggestivi, delle innumerevoli chiese, dei Connutti, dei percorsi naturalistici che si snocciolano nelle campagne circostanti, degli scorci panoramici che è possibile ammirare in ogni angolo del paese.

Il piccolo borgo della Tuscia si configura sempre di più come destinazione turistica, che sfrutta il perfetto connubio tra cinema, turismo sostenibile, enogastronomico e territorio.

Per visite guidate, è possibile rivolgersi alla Proloco Vignanello, al numero 0761754965 o inviare una mail a info@prolocovignanello.org

FILM GIRATI A VIGNANELLO:

La particolarità della sua posizione geografica a pochi km dalla capitale, Vignanello nel tempo è stato Set Cinematografico di molti film. Sono stati girati i seguenti film: “1957 il conte di Matera – Regia Luigi Capuano”; “1962 Duello nella Sila regia – Regia Umberto Lenzi”; “1962 Zorro alla corte di Spagna regia di Luigi Capuano”; “1973 Buona parte di Paolina regia di Nello Rossati”; “1955 Le diciottenni regia di Mario Mattioli”; “1982 La Certosa di Parma regia Mauro Bolognini”; “2018 “I Medici” 3 – serie televisiva”; 13 2020 – L’ombra del Caravaggio – Regia Michele Placido”; “2021 Pruduzione internazionale Walt Disney/Catleya” e la serie Netflix “The Decameron”, le cui riprese sono iniziate sei mesi fa.

Comunicazione Assessorato alla Cultura e al Turismo Comune di Vignanello