NewTuscia – VITERBO – La Stella Carni Viterbo Baseball Under 15 torna da Nettuno con un’altra importante vittoria contro i Lions, squadra seconda in classifica.

Le mazze viterbesi partivano subito bene e nel primo attacco segnavano subito 3 punti grazie alle valide di BERTOLLINI e CECCARIGLIA.

Il lanciatore del Viterbo TONTINI, nei 4 inning lanciati, aiutato da una splendida difesa,non concedeva punti agli avversari.

Nei successivi due inning, non succedeva nulla, anche per l’ottima prova dei lanciatori dei Lions.

Si arrivava così al IV inning e con due eliminati, grazie alle valide di FORTUNATI, CASSERI ( un doppio) e di un lungo triplo di BERTOLLINI, i viterbesi segnavamo 5 punti,portandosi sul punteggio di 8 a 0.

Nel V attacco i Lions, sembravano poter ritornare in partita, infatti con zero eliminati avevano occupato tutte le basi, ma un ottimo EIGHUCI DI MARTINO sul monte, aiutato da un difesa perfetta, riusciva a chiudere l’inning senza incassare punti.

Nell ‘ultimo attacco il Viterbo segnava altri due punti fissando il punteggio sull’ 11 a 0. Questa vittoria proietta i ragazzi della Stella Carni Viterbo Baseball al primo posto in classifica, distanziando gli stessi Lions di due partite

Il commento del manager:” Abbiamo giocato un’ottima partita contro una squadra che era seconda in classifica con una sola sconfitta e che aveva battuto l’Academy Nettuno per 8 a 1. Una partita molto importante ai fini della classifica, con la vittoria continuiamo il cammino a punteggio pieno mentre i Lions hanno due partite perse. I ragazzi hanno giocato un ottimo baseball, la difesa perfetta con zero errori e ottime giocate. I lanciatori schierati hanno fatto un gran lavoro sul monte, mentre in attacco abbiamo totalizzato 7 valide e, cosa positiva, abbiamo battuto valido quando serviva e cioè con gli uomini sulle basi. In difesa si è visto un COLONNA ormai padrone del suo ruolo, ma devo precisare che tutti i ragazzi, nel momento in cui sono stati chiamati in campo, hanno dato il loro valido contributo, come MAZZA e EL AGHA, che sono entrati in campo con la dovuta concentrazione. Per adesso ci godiamo il primo posto ma dobbiamo rimanere concentrati, mancano ancora 10 partite, di cui 2 con i Lions e 1 con l’Academy Nettuno,ma non dobbiamo pensare di essere arrivati, perché qualsiasi squadra, se non giochiamo concentrati, ci può mettere in difficoltà. Pensiamo partita per partita senza fare previsioni. Sabato prossimo andremo a Latina dove alle ore 16,00 giocheremo con la squadra locale.”

La formazione:

RUBERTO 4 -2

TONTINI 1-6

BERTOLLINI 2-5

CECCARIGLIA 6-1-6

EICHUCI DI MARTINO 5-1

CASSERI 7

CANNATA (COLLETTINI) (MAZZA)9

COLONNA (EL AGHA) 3

FORTUNATI 8