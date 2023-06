“Rinnovato impegno per vedere sempre il meglio in ognuno, creare contatti interessanti e utili, trasmettere le gioia e la bellezza della vita”

Stefano Stefanini

NewTuscia – MAGLIANO SABINA – Il 9 Giugno scorso il Rotary Club Sabina Tevere ha festeggiato il 50º della fondazione. Un traguardo importante e significativo, ripercorso dal Presidente Guido Mattei alla presenza di tutti i soci del Club accompagnati dai consorti.

Hanno onorato l’evento di Magliano Sabina con la loro presenza il Governatore Guido Franceschetti, accompagnato dalla consorte e past governor Daniela Tranquilli, il Governatore Eletto, Maria Carla Ciccioriccio, il Segretario Distrettuale Francesco Maria Palomba, Bruno Nigro assistente del Governatore. Durante la serata è stata ricordato la dolorosa scomparsa del Segretario storico del nostro Club Luigi Suriano.

Significativa la presenza delle autorità civili: Eleonora Berni Consigliere Regione Lazio, Giulio Falcetta Sindaco di Magliano Sabina e Luigino Cavallari Sindaco di Nespolo. Numerosa la presenza di Presidenti di Club del Distretto 2080, di Presidenti eletti e di Past President nonché rotariani impegnati nelle commissioni distrettuali.

E’ ferma convinzione di tutti i Soci che il RC “Sabina Tevere” potrà continuare a lungo, e con sempre più numerosi Soci e sempre maggiori energie, a rendere forte e concreta testimonianza degli ideali del Rotary International in cui crediamo attraverso la nostra attività di service.

Riportiamo un passaggio del saluto del Governatore del Distretto 2080, Guido Franceschetti: “Sono molto lieto di condividere con voi questo anniversario, 50 anni sono tanti. Li avete attraversati da Rotariani, avete saputo adattarvi ai cambiamenti, ma continuate a cambiare vite con i vostri bei progetti. Il contesto è diverso, ma lo spirito del vostro Club continua a creare amicizia e buone relazioni.

Questo anniversario è come il passaggio della prima boa in una regata: adesso vi aspetta una navigazione più facile, con il vento in poppa”; molto sentito il saluto del Presidente del Rotary International 2022/2023, Jennifer Jones ” Avendo raggiunto questa pietra miliare, avete dimostrato il Vostro serio impegno nei confronti della nostra organizzazione e di tutto ciò che il Rotary fa e spera di realizzare. Congratulazioni ancora una volta per i Vostri cinquant’anni di service.”

“Se il Rotary ci ha incoraggiato a considerare la vita e gli altri con maggiore benevolenza, se il Rotary ci ha insegnato ad essere più tolleranti e a vedere sempre il meglio in ognuno, se il Rotary ci ha permesso di creare contatti interessanti e utili con altri che a loro volta stanno cercando di catturare e trasmettere le gioia e la bellezza della vita, allora il Rotary ci ha dato tutto ciò che possiamo attenderci”. (Paul P. Harris fondatore del Rotary)