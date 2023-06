NewTuscia – ROMA – “Oggi in Commissione Trasparenza era prevista l’audizione del Presidente Rocca sull’attuazione dei progetti PNRR. Il Presidente ci aveva detto che non poteva esser presente, ma ci era stato assicurato che avremmo potuto fare oggi un primo passaggio dalla Giunta al Consiglio, con l’invio di documentazione utile a comprendere il quadro generale, per poi aggiornare la seduta alla presenza dello stesso Rocca.

Invece, dalla Giunta, non è giunta alcune comunicazione né documentazione. Un fatto particolarmente grave, vista anche la rilevanza del PNRR per le comunità della nostra Regione. E un’altrettanto grave sottovalutazione del ruolo del Consiglio regionale e della Commissione Trasparenza e pubblicità”.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione “Trasparenza e pubblicità”.