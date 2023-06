NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – A corpo libero, con attrezzature all’avanguardia, in squadra o singolarmente: tantissimi gli sport che hanno animato la giornata di sabato, sono stati premiati oltre 220 bambini. Un pomeriggio dedicato alle varie discipline sportive in cui si sono alternate dimostrazioni, spiegazioni tecniche e prove pratiche. Una manifestazione per grandi e bambini che ha coinvolto tantissimi partecipanti.

“Un evento importante nato dalla sinergia fra tante realtà che operano sul nostro territorio. – fanno sapere il Sindaco Roberto Camilli, l’assessore allo sport Luciano Perugini ed il consigliere delegato Fausto Bassanelli – Un modo per scoprire ed apprezzare nuovi sport, grazie alle dimostrazioni di tecnici, esperti e sportivi. Un grande successo che è stato possibile ottenere grazie all’impegno delle tante associazioni sportive, della S.A.M., della Pro Loco, della Croce Rossa e della Classe 1983, che ha fornito un prezioso contributo alla manifestazione. A tutti coloro che hanno contribuito a rendere impeccabile questa manifestazione vanno i nostri più sentiti ringraziamenti”. Si ringraziano tutte le associazioni che hanno partecipato:

per la ginnastica artistica con la ASD Sportman Gym Club

– per la danza (moderna, classica, pop) con ASD Home Dance e ASD Dansprò

– per il basket con la ASD Soriano Virus

– per la pallavolo con ASD Green Volley Soriano

– per il calcio con ASD Sorianese

– per la MTB con la Team Scapicollo Soriano ASD

– per il tiro con l’arco la ASD Compagnia Arcieri Orsini

– per la corsa con la ASD SoRunners

– per la scuola di enduro moto con il Moto Club con Cristina Marrocco

– per il ruzzolone con la ASD Lanciatori Soriano