NewTuscia – BOLSENA – A partire dal 19 giugno, aperte le iscrizioni ai corsi subacquei per bambini sul lago di Bolsena.

Bolsena, 12 giugno 2023 – Siamo lieti di annunciare l’apertura delle iscrizioni alla nuova stagione dei corsi subacquei per bambini sul suggestivo lago di Bolsena. Questa iniziativa è stata progettata per offrire ai giovani l’opportunità di esplorare il mondo sottomarino in modo sicuro e educativo.

I corsi subacquei per bambini saranno suddivisi in diverse categorie, al fine di adattarsi alle diverse età e livelli di esperienza. Ecco una panoramica delle categorie disponibili:

Snorkeling (a partire da 8 anni): Questo corso introdurrà i partecipanti alle basi dello snorkeling, insegnando loro a utilizzare correttamente l’attrezzatura e a esplorare le meraviglie del mondo subacqueo. Scuba Kid (8-10 anni): Progettato appositamente per i bambini tra gli 8 e i 10 anni, questo corso permetterà loro di acquisire familiarità con le tecniche di immersione subacquea, in un ambiente sicuro e controllato. Open Water Scuba Diver Junior (10-13 anni): Questo corso fornirà ai partecipanti una formazione completa come subacquei, consentendo loro di ottenere la certificazione Open Water Scuba Diver Junior. Impareranno le competenze di base, le procedure di sicurezza e avranno l’opportunità di esplorare il lago di Bolsena in tutte le sue meraviglie. Open Water Scuba Diver (a partire da 14 anni): Questo corso è destinato ai ragazzi e alle ragazze dai 14 anni in su, offrendo loro la possibilità di ottenere la certificazione Open Water Scuba Diver completa. Durante il corso, i partecipanti acquisiranno una conoscenza approfondita delle tecniche di immersione subacquea e saranno pronti ad esplorare il mondo subacqueo con fiducia e sicurezza.

Ogni corso subacqueo per bambini sarà strutturato in lezioni teoriche, con un esame scritto finale per valutare la comprensione dei partecipanti, e lezioni pratiche. Le attività pratiche si svolgeranno in acque delimitate, garantendo un ambiente sicuro per l’apprendimento. Per i corsi che lo richiedono, saranno organizzate anche lezioni pratiche in acque libere, offrendo ai partecipanti un’esperienza ancora più coinvolgente.

Requisiti di partecipazione ed iscrizione

I requisiti di iscrizione per i corsi subacquei per bambini sul lago di Bolsena sono i seguenti:

Età: Per partecipare ai corsi di snorkeling, i bambini devono avere almeno 8 anni. Per i corsi Scuba Kid, l’età minima è sempre 8 anni. Per i corsi Open Water Scuba Diver Junior, i partecipanti devono avere un’età compresa tra i 10 e i 13 anni. Infine, per i corsi Open Water Scuba Diver, l’età minima richiesta è di 14 anni. Salute e abilità fisiche: È necessario che i bambini siano in buona salute generale e abbiano un’adeguata capacità fisica per partecipare alle attività subacquee. E’ richiesto un certificato medico che attesti la loro idoneità. Autorizzazione dei genitori o tutori legali: È obbligatorio ottenere l’autorizzazione dei genitori o dei tutori legali per iscrivere un bambino a uno dei corsi subacquei. Sarà richiesta la firma di una liberatoria.

È importante sottolineare che la sicurezza dei partecipanti è una priorità assoluta. Gli istruttori garantiranno la massima attenzione e cura durante le lezioni pratiche, facendo in modo che i bambini siano sempre supportati e seguiti.

Per ulteriori informazioni e per effettuare le iscrizioni, invitiamo i genitori e i tutori legali a visitare il sito web ufficiale all’indirizzo www.bolsenadivers.com. Troveranno tutte le informazioni dettagliate sui corsi, i requisiti di partecipazione e i contatti per eventuali domande.

Questa è un’opportunità unica per i bambini di Bolsena e dintorni di scoprire il mondo subacqueo e sviluppare una maggiore consapevolezza ambientale. Vi incoraggiamo a cogliere questa possibilità e ad iscrivere i vostri figli ai corsi subacquei sul lago di Bolsena.

Per ulteriori informazioni o richieste di interviste, si prega di contattare:

David Pozzi

Bolsena Divers

Email: dive@bolsenadivers.com

Tel: 3358372930

Nota per gli editori:

Siamo a disposizione per fornire ulteriori informazioni, immagini e interviste ai nostri istruttori subacquei e ai partecipanti ai corsi subacquei per bambini. Si prega di contattare David al numero di telefono o all’indirizzo email forniti sopra.