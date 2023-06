NewTuscia – PRATO

Solo pochi giorni fa il Comune di Prato ha festeggiato al Cinema Eden il 68esimo compleanno di Francesco Nuti con la rassegna “Due chicche di Cecco”.

Prato perde uno dei suoi figli più famosi e amati: è morto Francesco Nuti, attore, regista, sceneggiatore e cantautore dal talento multiforme, che aveva raccontato prima la sua città, i pratesi e il lavoro come nessun’altro e poi aveva trionfato ai botteghini di tutta Italia anticipando l’onda toscana degli anni ’90 e dando vita a un vero sodalizio con il fratello Giovanni, musicista e autore di tutte le colonne sonore.

E’ stata un’occasione per parlare dell’esperienza artistica di Francesco nel cinema, in tv e a Sanremo, una carriera nata a Prato, a Narnali per la precisione, perché Prato è stata tante volte protagonista dei suoi film. “Tutto quello che è stato, sarà per te – ha scritto il sindaco Matteo Biffoni subito dopo aver appreso la notizia della morte dell’artista – Ci mancherai Francesco, grazie per tutto quello che ci hai dato. Sei stato un fuoriclasse puro, di quelli che vincono le partite da soli quando hanno voglia. E questa città è casa tua; Prato continuerà a ricordarti, sempre”.

Il Comune di Prato esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Nuti ed esprime sentite condoglianze alla figlia Ginevra, al fratello Giovanni e alla loro famiglia.