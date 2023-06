NewTuscia – TARQUINIA – Se n’è andato. Silvio Berlusconi. Uno degli esponenti più influenti della politica italiana negli ultimi decenni. Ci ha lasciti, con il suo impegno, profuso e dimostrato fino agli ultimi giorni di vita, tanto era grande la passione per il nostro paese. La sua presenza, la sua tenacia, la sua visione, la sua forza, il suo impegno politico e come imprenditore in primis.

A lui va il nostro rispetto ed il nostro ultimo saluto. Per tutto ciò che ha fatto e per tutto quello che ha rappresentato.

Con lui se ne va un pezzo di storia italiana. Per chi condivideva le sue idee, e per chi no. Ha comunque segnato un lungo tratto della storia politica del nostro paese. L’Amministrazione di Tarquinia ed il Sindaco Alessandro Giulivi che l’ha potuto personalmente conoscere durante il suo primo mandato nel 2003, quando il Cavaliere era Presidente del Consiglio, si unisce ai suoi familiari ed a tutti i suoi sostenitori esprimendo il suo più profondo e sentito cordoglio per una perdita tanto grande e tanto partecipata.