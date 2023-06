Gaetano Alaimo

Scrivere di Silvio Berlusconi è molto difficile se non impossibile. Si rischia di finire o sul banale, limitandoci a solo alcune delle tantissime cose che ha fatto nella sua vita, o sulle barricate dei pro e contro.



Di certezza ce n’è una, intanto. Il Cavaliere ha fatto la storia contemporanea italiana. Ed un’altra: è stato un vincente con la v maiuscola. In Italia la prima certezza la dà, principalmente, la durata della propria leadership in un preciso ambito, la seconda, paradossalmente, il numero di “nemici” e di persone che ti si contrappongono. Ebbene. SIlvio Berlusconi è stato il numero uno per anni prima per le Tv e l’impresa, quindi per il calcio, poi per la politica. E, di nemici, ne ha avuti più di ogni altro nella storia recente se non contemporanea italiana. Si potrà parlare dei processi e delle vicende che lo hanno coinvolto ma. numeri e dati alla mano, mai si potrà dire che Berlusconi non sia stato uno dei personaggi più in vista e vincenti che la storia italiana ricordi.

E’ indubbia la capacità di Berlusconi, sin dai primi anni della sua attività di imprenditore, di essere un persuasore ed uno stratega, riuscendo laddove tantissimi, negli anni Settanta, non erano riusciti. Imporsi come alternativa alla Rai e riscuotendo successo nella patria dell’impresa italiana: Milano. Silvio amava vincere e lavorava per questo obiettivo ma sarebbe ingeneroso oltreché non vero dire che lo facesse con superbia. Il Cavaliere conosceva le sue qualità e ricordava spesso le sue origini “popolari”. Silvio amava Napoli anche da presidente del Milan perché, come tantissimi altri geni della nostra Italia (Lucio Dalla, Renzo Arbore…), si sentiva un po’ ispirato da questa città fantasiosa e poliedrica, un po’ come le sue capacità di essere versatile da un settore all’altro. Ed il primo scudetto del Milan nella sfida infinita col Napoli lo confermò nel suo rispetto per i partenopei.

Silvio Berlusconi è stato per anni criticato per la sua conosciuta quanto chiacchierata capacità di attrarre le donne. Se è stato chiaro ciò scritto sopra non dovrebbe risultare difficile capire come le donne italiane amassero la figura di Silvio, dell’uomo che si è fatto da solo contro tutto e tutti e, soprattutto, contro ogni polemica. Sì è vero: su Berlusconi si sono scritti “trattati” sul conflitto d’interessi, i presunti rapporti con esponenti mafiosi, la vicenda delle ragazze, l’avviso di garanzia in pieno summit, ecc…

In questa sede ricordiamo il Presidente con la p grande, come milioni di italiani lo chiamavano con affetto, senza eccessi e senza venerazioni di sorta, solo perché era il Presidente di milioni di italiani. Sia per la politica che per lo sport e la sua figura che, negli ultimi anni, era ormai onorifica e di massa.

Il più grande merito di Berlusconi, a mio avviso, è quello di avere dato lavoro a migliaia e migliaia di persone con tutte le sue attività e, negli anni, rimarrà soprattutto questo fatto inoppugnabile che, le prossime generazioni, continueranno a ricordare. Insieme a ciò anche la certezza che l’Italia, col Cavaliere, è diventata moderna sia per lo slancio economico che per la concorrenza nel mondo della televisione.

Da milanista ricorderò Berlusconi come il presidente della squadra italiana più vincente di sempre, seconda in Europa solo al Real Madrid: dalle ceneri della precedente gestione che portò i rossoneri in serie B nacque la macchina da guerra che vinse tutto, umiliando lo stesso Real Madrid per 5-0 nel 1989. Berlusconi dimostrò di essere per il Milan non solo il presidente ma anche l’allenatore-stratega (famosi i suoi blitz nello spogliatoio quando le cose non andavano o per elogiare i suoi ed indirizzare le scelte dei vari mister, pur rispettandoli), il primo amico e, soprattutto, un esempio per tutti.

Buon viaggio Presidente!