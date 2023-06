La Compagnia delle Lavandaie, gruppo fondato e diretto dal M° Simonetta Chiaretti, è pronta ad indossare il nuovo costume della festa, tipico delle donne del popolo, ricostruito in base alle ricerche storiche di Maria Pace Guidotti e realizzato con il contributo determinante del Comune di Bolsena

di Serena Biancherini

NewTuscia – BOLSENA – A Bolsena, la Compagnia delle Lavandaie, continua a mietere un successo dopo l’altro; l’ultimo in ordine cronologico, venerdì 9 giugno. Aspettando l’appuntamento del 16 giugno in cui lo ritroveremo alla Festa delle Ortensie, il comune ha ricevuto il gruppo fondato e diretto dal M° Simonetta Chiaretti in occasione della realizzazione del nuovo costume da festa della figura della lavandaia tra fine ottocento ed inizio novecento. Per l’occasione l’ente territoriale ha consegnato un attestato di merito al Maestro Simonetta, alle donne della compagnia, a Maria Pace Guidotti, sulla base delle cui ricerche è stato realizzato il modello, e a Giuseppa Puri, che ha guidato le sarte nell’opera di realizzazione vera e propria.

“Mentre l’abito da lavoro, che venne eseguito su bozzetto della stilista Evelin Ciribello continuerà ad essere utilizzato per le esibizioni nei lavatoi” recita la nota di presentazione dell’abito, “il nuovo costume verrà indossato nelle festività e nelle occasioni di celebrazione e rappresentanza. Sono molte le differenze tra i diversi abbigliamenti, una per tutte il mantile o taccolino, copricapo tipico del vestito della festa della donna del popolo che sostituisce il largo fazzolettone da lavoro usato dalle lavandaie anche per asciugarsi dal sudore. Il mantile è costituito da un telo ricamato, ornato di trine o pizzi e fissato ai capelli con un grosso spillo, che spesso veniva inamidato.” Con il nuovo costume si consolida un’espressione importante della cultura popolare, folclorica, tanto di Bolsena quanto del resto del territorio.

Il gruppo è prolifico nelle sue esibizioni, le caratteristiche “Lavate-Cantate” nel lavatoio del paese, quanto ben strutturato, tanto da essere entrato a far parte dei Club per l’Unesco Viterbo Tuscia.

Il fine lavoro di ricerca non si ferma all’aspetto esteriore, seppure importantissimo, degli abiti. Si estende alla scelta tematica delle canzoni e agli arrangiamenti, alla ricerca del significato storico del lavoro di lavandaia, uno dei mestieri più duri e sottopagati dell’epoca, e alla messa in scena in modo immediatamente comprensibile per lo spettatore di queste figure spezzate dalla fatica eppure fiere. Un gruppo di donne, con delle ceste sporche da riportare a casa pulite, il riverbero crudo dell’acqua dei lavatoi.

Tale concetto è stato alla base del progetto ideato dalla direttrice, che ha poi utilizzato la sua competenza tecnica – lei è cantante e musicista – per rielaborare il materiale raccolto, componendo anche alcune canzoni ispirate alle antiche melodie del canto popolare e di lavoro.

Il M° Chiaretti ha saputo riunire intorno a sé donne provenienti da tutta la Tuscia e nel contempo riportare alla luce aspetti di costumi passati raccogliendo nel corso degli anni materiale proveniente dalla tradizione orale, traducendolo sul piano pratico. Nelle esibizioni, le nostre lavandaie utilizzano il sapone fatto in casa con il grasso di maiale e soda che, prima, costituiva il più frequente rimedio per un bucato da sbrigare. Spiegano il rito della “bucatara”, che consisteva nel porre a bagno per un’intera notte i panni in un recipiente di terracotta con acqua riscaldata sul fuoco e cenere. Parlano di ricette di cucina, ridono tra loro e cantano dandosi un ritmo per alleviare la fatica.

Si tratta di vere e proprie rievocazioni che coinvolgono gli spettatori e portano nella splendida cornice di Bolsena la tipica giornata di una categoria di lavoratrici. Solitamente, quando si parla di canti di lavoro è difficile rimanere nel quotidiano senza scivolare nella Storia con la S maiuscola. Il contributo alla creazione di una memoria popolare che hanno lasciato in eredità crea un senso di distanza nel tempo: il rischio delle rievocazioni in generale è di dilatare quella porzione di storia e tenderla tanto da assottigliarla, da ridurla ad una sola dimensione. Così ci si ritrova con degli eponimi invece che con persone fatte di carne e sangue, si spogliano le vicende rappresentate del loro lato più umano. Le Lavandaie della Tuscia sono invece particolari da questo punto di vista, perché capaci di esprimere quelle realtà a 360 gradi. Tramite la cura dei particolari più minuti, portano la storia del territorio al centro del dialogo tra le generazioni.

La veridicità si basa sulla giustapposizione delle epoche, è mediata da una di quelle opposizioni all’apparenza incoerenti ma che a ben guardare caratterizzano la vita vera; la vivacità, il brio, coesistono con la sofferenza. Filastrocche, nenie, pettegolezzi e scherzi prendono forma da una materia fatta di fatica, duro lavoro. Tra le improvvisazioni teatrali e canore, la fantasia e lo scherzo, le esibizioni si accompagnano ad una vocalità affine per fierezza tenace e schietta a quella di chi sapeva far sgorgare il senso di libertà da una ferita. Nel richiamare alla forzata repressione della fatica che la condizione delle lavandaie imponeva all’inizio del secolo scorso, gli accenti si fanno volutamente grezzi e i ritmi sostenuti da sbavature, si caricano di toni evocativi che hanno la funzione di fondersi ai movimenti cadenzati dei panni strofinati. Allora, quando le donne non avevano altra scelta, servivano per darsi il ritmo, adesso l’evoluzione di questa tradizione l’ha trasformata in una sorta di sorellanza con l’acqua.

Compagnia delle Lavandaie della Tuscia

La Compagnia delle Lavandaie della Tuscia, oltre ad essere stata inserita nel social movie Italy in a day di Gabriele Salvatores, è stata chiamata a partecipare, tra l’altro, al Jazz Up-Caffeina di Viterbo, all’Umbria Folk Festival con una significativa presentazione presso l’Istituto Centrale per i Beni sonori e audiovisivi di Roma (ex Discoteca di Stato), al I° Festival Italiano di Permacultura e alla manifestazione ciclo-turistica La Carrareccia a Bolsena, al Grande Picnic in Vendemmia organizzato annualmente a Montecchio dall’Azienda vinicola Falesco di Riccardo Cotarella ed alla Maggiolata di Assisi. Ha partecipato a EXPO 2015, invitata da Coldiretti, per rappresentare le tipicità della Tuscia.

Nel 2016 è uscito il libro-CD Ràma de rosa e frónna de fiór, pubblicato da Annulli Editori, che raccoglie i testi e i canti tradizionali del Lago di Bolsena.