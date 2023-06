La presentazione ufficiale a Roma venerdì 16 giugno, alle 11, nella Sala Marconi della Radio Vaticana in Piazza Pia, 3, nei pressi di Castel Sant’Angelo

NewTuscia – MONTEFIASCONE – L’associazione Rocca dei Papi per un’ecologia integrale rafforza il proprio impegno nella vita culturale e sociale di Roma e della Tuscia, implementando il Festival dell’Ecologia Integrale, giunto alla sua terza edizione. Attraverso l’organizzazione di spettacoli, dibattiti, mostre e conferenze, negli spazi più suggestivi della città di Montefiascone, cuore della Via Francigena fin dal Medioevo, il festival ideato da monsignor Fabio Fabene ha lo scopo di inquadrare la tutela ambientale in una prospettiva universalistica, considerandola come bene comune da difendere nel tempo presente e per le generazioni future.

Quest’anno il focus degli eventi si incentra sull’importanza dell’acqua per il pianeta e per la persona, per riproporre all’attenzione di tutti l’interconnessione fra crisi ambientale della terra e crisi sociale dell’umanità. Nel corso dei vari appuntamenti definiti in tre fasce (mattutina, pomeridiana e serale) esponenti della politica nazionale e locale, esperti di ecologia, studiosi delle tematiche ambientali e artisti metteranno a confronto le loro opinioni e proporranno eventi speciali di informazione e sensibilizzazione della società civile. Il team organizzativo presenterà in conferenza stampa a Roma il programma e gli obiettivi della manifestazione, in dialogo con i giornalisti, i gruppi creativi e tutti gli interessati, venerdì 16 giugno, alle 11, nella Sala Marconi della Radio Vaticana in Piazza Pia, 3, nei pressi di Castel Sant’Angelo.